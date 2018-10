Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue

Il governo cerca il 15 ottobre la quadra definitiva sulla manovra per spedire a Bruxelles, entro sera, il Documento programmatico di bilancio che però deve ancora essere affinato in alcuni suoi punti. In particolare non ci sarebbe ancora un'intesa sul decreto fiscalie e quindi sulla cosiddetta "pace fiscale", ovvero il condono per le cartelle fiscali non pagate. Da una parte c'è l'esigenza del governo di far entrare nuovi fondi in cassa e della Lega di approvare una misura gradita al suo elettorato, dall'altra il Movimento Cinque Stelle si gioca molta della sua credibilità dopo aver detto, per molti anni, che con loro al governo non ci sarebbe più stati condoni. «Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo», ha detto Matteo Salvini all'assemblea nazionale di Confimi Industria. Ma, subito dopo, è arrivata la notizia che, in polemica proprio su questo punto, il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio non partecipa al vertice fissato alle 10.30 del mattino a Palazzo Chigi. «Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole» ha commentato il segretario del Pd Maurizio Martina.

SALVINI: AI CINQUE STELLE DICO CHE LA PACE FISCALE È NEL CONTRATTO

Da Milano, dove è intervenuto all'assemblea nazionale di Confimi Industria, Salvini lancia segnali di fumo: «Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale. Sono convinto che ci sia bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e c'è nel contratto di governo».

DOPO I VERTICI NELLA NOTTE, ENTRANO IN CAMPO I MINISTRI

Il 14 ottobre si sono susseguite le riunioni del pre-Consiglio fino a notte, ma senza che emergesse una soluzione condivisa sul decreto fiscale. Si è ripartiti il giorno dopo, con l'incontro a Palazzo Chigi alle 10.30 tra Giancarlo Giorgetti (Salvini arriverà solo nel pomeriggio), il premier Giuseppe Conte, quello dell'Economia Giovanni Tria e i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Luigi Di Maio ha disertato. Oltre alla pace fiscale, c'è un problema di coperture (mancherebbero due miliardi, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera), di sbilanciamento territoriale nel taglio delle cosiddette pensioni d'oro (i più penalizzati sarebbero al Nord), mentre non è ancora chiaro cosa si intenda per reddito di cittadinanza su base geografica.