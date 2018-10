Ilaria Cucchi incontra la ministra Trenta e il comandante Nistri

In attesa delle scuse del ministro degli Interni Matteo Salvini, Ilaria Cucchi ha deciso di incontrare un altro rappresentante del governo, la ministra della Difesa Elisabetta Trenta. L'appuntamento, fortemente voluto dall'esponente del M5s, è in programma per il 17 ottobre nella sede del ministero. Sarà presente anche il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri. Il quale, ai microfoni di Radio Capital, ha dichiarato: «Siamo al fianco dell'autorità giudiziaria. Ma non è stata violenza di Stato, solo di alcuni». La sorella di Stefano sarà accompagnata dal suo avvocato, Fabio Anselmi.