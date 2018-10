Salvini blinda la sindaca di Lodi per il caso mense

«Andrò a trovare il sindaco di Lodi e a portarle tutta la mia solidarietà», ha aggiunto il segretario della Lega, «perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero o dovrebbero farlo, non possono continuare a farlo alle spalle degli altri». A margine dell'intervento all'assemblea nazionale di Confimi industria, Salvini ha ribadito: «Gli immigrati regolari e perbene sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si fingono nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e poi gridano al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici. Quindi, fa benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni, mi devi dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebè o il bonus affitto e ha due, tre o quattro proprietà nel suo Paese? Quindi, se sei nullatenente, ti do la mensa gratis, se hai dei quattrini, la mensa la paghi come tutti gli altri».

MARTINA: «ENNESIMA PROPAGANDA SULLA PELLE DEI BAMBINI»

Contro il ministro dell'Interno è tornato alla carica Maurizio Martina, segretario del Pd. «Stavo leggendo le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sulla vicenda di Lodi. Siamo all'ennesima propaganda sulla pelle dei bambini, è vergognoso, credo che ancora una volta abbia di fronte un caso concreto che ci dice quanto sia necessaria una battaglia di civiltà nel nostro Paese». Martina poi ha commentato il successo della raccolta fondi: in sole 48 ore sono stati versati ben più dei 60 mila euro richiesti per garantire ai bambini i servizi fino a fine anno. «È bello», ha sottolineato Martina, «che migliaia di persone abbiano dato il loro supporto a una raccolta di fondi organizzata a Lodi nelle ore scorse a sostegno di questi bambini. La cosa impressionante è che non si trattava di famiglie morose, ma stiamo parlando di una amministrazione comunale che sceglie di discriminare per regolamento, a prescindere da tutto».

FICO: «SI DEVE SOLO CHIEDERE SCUSA»

Anche il M5s sembra muoversi compatto contro la delibera leghista, non solo a Lodi ma anche in Regione Veneto. Dopo l'uscita di Luigi Di Maio - «I bambini non si toccano» - è stata la volta di Roberto Fico. «Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa», ha detto il presidente della Camera. «Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica». E poi ha ricordato: «La nostra Repubblica è forte i nostri valori sono saldi a partire da quelli costituzionali e questo è un dato fondamentale».