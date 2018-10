I silenzi di Castellucci di Autostrade sul crollo del Morandi

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci e il direttore delle Operazioni centrali, Paolo Berti, hanno inanellato una lunga serie di "non so" e "le farò sapere", negando allo stesso tempo qualsiasi responsabilità, davanti alla Commissione d'inchiesta del ministero dellle Infrastrutture sul crollo di Ponte Morandi a Genova. A svelarlo è il quotidiano Repubblica che riporta ampi brani dei verbali allegati alla Relazione finale che però gli interessati, spiegano gli avvocati di Autostrade, non hanno visto né controfirmato. Quando, dopo 40 minuti di interrogatorio costellato di risposte evasive, il presidente della Commisione Alfredo Principio Mortellaro chiede informazioni sulla mappatura delle infrastrutture a rischio sismico, e riceve da Castellucci l'invito a mettere per scritto la domanda in modo da girarla ai tecnici, il presidente sbotta: «La sua risposta sarebbe corretta se io la domanda gliel’avessi posta due mesi fa, quando il fatto non era ancora accaduto. Adesso, però, disgraziatamente il fatto è accaduto. E lei, nella sua altissima responsabilità di ad, ha certamente dovuto... voglio sperare... chiedere a tutte le strutture tecniche di darle un preciso motivo del perché può essere accaduto. Non della causa scatenante, ma del perché tutto il sistema di controlli non vi ha messo in condizione (di evitare il crollo, ndr)». Castellucci non si scompone: ««Mi fa una domanda tecnica sulla quale ritengo debba essere data una risposta dai responsabili tecnici, o per via cartolare».