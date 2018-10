Scontro tra M5s e Lega sulle nomine Rai

Il M5s e la Lega si scontrano sulle nomine Rai. Matteo Salvini, dal Trentino-Alto Adige in cui sta facendo campagna elettorale per il voto nelle province autonome di Trento e Bolzano in programma domenica 21 ottobre, ha infatti rilasciato una serie di dichiarazioni al quotidiano il Messaggero, delineando la sua strategia per la televisione pubblica. «Noi non siamo degli epuratori. Anzi, per me in Rai qualcuno di quelli nominati da Renzi dovrà restare», ha detto il leader della Lega. L'obiettivo sarebbe quello di «valorizzare le risorse interne e non di lottizzare». Sullo sfondo c'è la partita dei direttori di rete e dei telegiornali, che dovrebbe chiudersi entro la fine della settimana con il consiglio di amministrazione che si terrà giovedì 18 o venerdì 19 ottobre. Ma il M5s non ha gradito le esternazioni del partner di governo: «La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non le fa Salvini. Basta fare i fenomeni». Eppure Foa e Salini avrebbero già fornito a Salvini e Di Maio una rosa di nomi, sulla quale i due vicepremier starebbero «serenamente» ragionando, per usare l'avverbio scelto dal leader della Lega.

CHI SONO I CANDIDATI IN BALLO

Il Carroccio ha puntato i piedi per affidare la presidenza di viale Mazzini al "sovranista" Marcello Foa. Dunque in molti, nel M5s, pensano che sarebbe una forzatura cedere anche il Tg1. Per questo, per la direzione della rete ammiraglia, in pole ci sarebbero Alberto Matano e Franco Di Mare, nomi che piacciono ai vertici pentastellati. Quanto al Tg1, sul versante Lega circolano i nomi di Gennaro Sangiuliano, Luciano Ghelfi e Roberto Pacchetti, giornalista Rai in forza alla redazione milanese. Non si esclude che uno di questi possa alla fine approdare alla direzione del Tg2, con Sangiuliano decisamente favorito. I gialloverdi sono consapevoli di dover fare i conti anche con un problema di quote rosa per la direzione delle testate giornalistiche. Questa consapevolezza favorirebbe la corsa di Simona Sala. Quirinalista del Tg1 di lungo corso, quello di Sala è un profilo istituzionale che resta in pista anche per la direzione del Tg3, dove però potrebbe restare Luca Mazzà, e di Rainews24. Infine le direzioni di rete. Per Rai Uno la Lega sarebbe orientata a confermare un nome che gira ormai da mesi, quello di Marcello Ciannamea, mentre per Rai Due resta in pole Maria Pia Ammirati, ex vicedirettrice di Rai Uno, dal 2014 a capo di Rai teche e molto gradita ai grillini. Sono aperti poi anche altri capitoli, come quello del capo del personale e soprattutto del responsabile di Rai pubblicità, una casella quest'ultima considerata molto importante da Silvio Berlusconi, strategica per il futuro di Mediaset.