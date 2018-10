Basta divisioni: i renziani e gli anti-renziani hanno rotto

La destra sembra ancora a cavallo, ma a mano a mano che il tempo passa si comprende come riuscirà a deludere anche parte del proprio elettorato e il fatto di tenere sotto stress una intera nazione alla lunga nuocerà a questi facinorosi. Ma batterli sarà complicato. Fanno anche parte di un fenomeno e di una organizzazione mondiale. Negli anni dell’imperialismo che scosse le nostre coscienze giovanili non si era mai visto un pensiero unico così aggressivo e invasivo che portava i suoi batteri dagli Usa al Brasile alla Germania all’Italia. La sinistra di cui sopra potrebbe fare la scelta di continuare a dividersi. In fondo ognuno può sempre accusare l’altra parte di non volere l’accordo, di non aver capito il 4 marzo, di essere subalterna o a Emmanuel Macron o a Jeremy Corbyn.

LO SCONTRO TRA IL COMUNISTA DI DESTRA MINNITI E QUELLO DI SINISTRA ZINGARETTI

Oggi va persino in scena l’opera buffa: dopo decenni dall’89 si contendono il primato un comunista di destra, Marco Minniti, e uno di sinistra, Nicola Zingaretti. Quelli come me erano abituati al confronto fra Giorgio Amendola e Pietro Ingrao, pensate un po’! La sinistra e il suo campo più largo potrebbero invece fare punto e a capo. Sarò impopolare e controcorrente. Mi aiuta la memoria. I comunisti, cioè la mia famiglia politica, ha demonizzato Bettino Craxi ed è stata da lui demonizzata. Molti anni dopo, dopo la sua tragica scomparsa e la diaspora socialista che spesso ha alimentato partiti di destra, gli ex comunisti hanno cominciato a rimettere in discussione, chi più chi meno, il giudizio su Craxi. Troppo tardi.