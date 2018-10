Pillon vuole le dimissioni del direttore di Avvenire

«Un giornale espressione dei vescovi cattolici italiani a mio avviso non dovrebbe prendere una posizione partitica, ma anche ammettendo per assurdo che Avvenire, finanziato con le elemosine dei fedeli, fiancheggi (come fa) il Partito Democratico, ritengo vergognoso che si ammettano vignette in cui si usi, come si è usata, la figura del Signore Gesù, della Vergine Maria e di San Giuseppe per definire indemoniato chiunque, fosse il ministro Salvini o fosse anche l'ultimo uomo della terra» scrive il senatore, che poi passa all'azione. «La cosa è talmente grave che scriverò al mio Arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale italiana (Gualtiero Bassetti è arcivescovo di Perugia, la città di Pillon. ndr.), chiedendo le dimissioni del direttore di Avvenire e di Staino, non per quello che hanno detto di Salvini ma per come hanno abusato in modo tanto scandaloso di nostro Signore».