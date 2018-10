La polizia francese scarica di nascosto immigrati in Italia?

Un nuovo caso sui migranti potrebbe complicare ancora di più i rapporti tra Italia e Francia. La polizia italiana sostiene di aver visto un furgone della gendarmeria francese a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini - presumibilmente immigrati di origine africana - in una zona boschiva. L'episodio, accaduto venerdì 12 ottobre, è stato filmato dalla Digos. Il mezzo della gendarmeria si è fermato a Cesana, non distante dal confine di Stato, per far scendere alcuni migranti africani che si poi sono incamminati nel bosco e hanno fatto perdere le loro tracce. Il furgone è poi tornato oltreconfine. La documentazione è stata inviata in procura a Torino. La Farnesina intanto ha informato di essersi immediatamente attivata con l'ambasciatore di Francia in Italia per chiedere chiarimenti. Analogo passo formale, al fine di chiarire i termini precisi dell'accaduto, è in corso da parte del nostro ambasciatore a Parigi con le competenti autorità francesi.