Le polemiche sui manifesti choc contro l'utero in affitto

Due uomini dallo sguardo cupo, su sfondo grigio. E un bambino nel carrello della spesa che piange, con un codice a barre tatuato addosso. È la nuova campagna pubblicitaria nazionale delle associazioni promotrici del Family day, Pro Vita e Generazione Famiglia, che ovviamente ha subito suscitato polemiche e indignazione. I manifesti con l'immagine choc sono stati appesi a Roma, Milano e Torino, accompagnati dallo slogan "Due uomini non fanno una madre. #StopUteroinAffitto”.

A NOVEMBRE LA CASSAZIONE DEVE PRONUNCIARSI

Nel mirino sono finiti in particolare quattro sindaci - Virginia Raggi a Roma, Chiara Appendino a Torino, Beppe Sala a Milano e Luigi De Magistris a Napoli, "colpevoli" di aver eseguito la trascrizione o l'iscrizione di atti di nascita di bambini come figli di due madri o di due padri. Secondo le due associazioni «la campagna è una risposta decisa a tutti quelli che violano la legge e il supremo interesse del bambino. A novembre tocca alla Cassazione pronunciarsi proprio su una trascrizione avvenuta a Trento in favore di una coppia di uomini che aveva fatto ricorso all'utero in affitto in Canada».

LA APPENDINO: «DUE PERSONE CHE SI AMANO FANNO UNA FAMIGLIA»