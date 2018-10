Buoni scuola in Veneto, per il momento basterà l'autocertificazione

La Regione Veneto «si accontenterà per ora dell'autocertificazione» sui redditi all'estero di cittadini extracomunitari per i 'buoni libro' esigendo la documentazione dai consolati sul reddito degli interessati in un secondo tempo. Si chiude così, almeno per ora, la polemica in Veneto dov'era emerso che per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare anche un documento sul possesso di immobili all'estero.

ZAIA: «È UNA TEMPESTA IN UN BICCHIER D'ACQUA»

L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Luca Zaia a margine di una cerimonia a Miane. «Se il cittadino vuole il muro contro muro, in quanto ritiene di non dover presentare nulla», ha aggiunto, «non avrà diritto al contributo». Per Zaia, la discussione nata attorno alle nuove norme a carico delle famiglie straniere per ottenere le agevolazioni per l'acquisto dei testi scolastici «è una tempesta in un bicchier d'acqua», ha concluso, a margine dell'inaugurazione di un istituto scolastico con il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

PD VENETO: «È UN CONTRIBUTO STATALE, BENE LE AUTOCERTIFICAZIONI»

«Il bonus libri è un contributo statale che la Regione poi gira ai Comuni, non sono soldi messi a disposizione dalla Giunta. La Regione dia immediata indicazione alle amministrazioni locali affinché tutte le domande vengano accettate con le autocertificazioni», aveva ribadito nel corso della giornata il gruppo consiliare veneto del Partito Democratico, tornando sulla questione della documentazione aggiuntiva. «È singolare che Zaia», si legge nella nota del Pd, «mentre con una mano firma un protocollo per la scuola, con l'altra rischia di lasciare senza libri di testo decine e decine di studenti. Quello che fa rabbia non è solo la xenofobia latente o palese, ma che vengano colpiti i più deboli, ovvero i bambini delle famiglie povere. La Regione non incorra nel rischio che persone bisognose non abbiano accesso a un diritto sociale, anche perché ha precise responsabilità. L'informazione data dalla Regione, infatti, è stata tardiva e ambigua, e c'è l'ipotesi concreta che, in mancanza delle documentazioni richieste ai cittadini non comunitari, le domande per l'accesso ai contributi vengano valutate inammissibili. Ciò significa», ha concluso la nota, «ledere un diritto fondamentale come quello allo studio».