Smentisco il Foglio: non lavoro per Marco Minniti

IN POLITICA SONO COME UN 'CAVALLO SCOSSO', NON HO FANTINI

C’è anche un dato biografico. A un certo punto della vita la passione della politica non scema, ma cambia, se non sei un cretino, il modo di viverla. Non la si può vivere più in prima linea, non si devono avere aspirazioni politiche, non si accetta più la logica di gruppo perché i vecchi non si intruppano. Io poi rivendico di essere una specie di “cavallo scosso” senza il fantino che mi guida. Del resto neppure D’Alema ci ha mai provato, neppure in questi mesi di direzione di Italianieuropei. Quello che non riesco mai a trasmettere è che nel Pci potevi anche essere un po’ anarchico e individualista, non ti succedeva niente. Soprattutto dopo l’errore della cacciata del Manifesto, l’idea di espellere qualcuno per le cose che diceva o faceva era andata fuori moda. Questo ha consentito a tanti il lusso di stare da soli pur avendo predilezioni per un leader invece che per un altro. L’associazione di un fantomatico gruppo dalemiano alla corsa di Minniti è una notizia che lo aiuta o lo danneggia? Certo lo ripulisce dal renzismo estremo, ma gli dà una connotazione che lo stesso Minniti ormai non vorrebbe più. Ma adesso scusate, mi fermo qui, devo andare al mercato Trionfale e dovrò preparare il pranzo per il mio adorato sedicenne quando tornerà da scuola. Per Minniti e Zingaretti non ho tempo.