Chi è Christophe Castaner, nuovo ministro dell'Interno francese

A due settimane dalle dimissioni a sorpresa di Gérard Collomb, Christophe Castaner è stato nominato nuovo ministro dell'Interno della Francia, nell'atteso rimpasto di governo comunicato il 16 ottobre. Fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, Christophe Castaner è stato fino a oggi il presidente di En Marche!, carica assunta nel novembre del 2017, e segretario di Stato alle Relazioni col parlamento. Sindaco a inizio millennio del piccolo comune di Forcalquier, con 30 anni di militanza nel Partito Socialista, il 52enne Castaner è stato nel 2017 anche portavoce del governo transalpino.

SU MACRON: «HA TUTTO, VIVACITÀ E POTENZA FISICA»

Nato nel gennaio 1966 a Ollioules, in Provenza, un diploma di giurista in Affari internazionali e uno in Scienze penali e criminologiche, Castaner iniziò la sua carriera come militante nel Partito Socialista. Consulente tecnico del ministero della Cultura nel 1997, eletto nell'Assemblea Nazionale nel 2012, ha incontrato Macron sei anni fa, come lui stesso ha raccontato in una intervista al settimanale Le Point: «Nel giro di poco più di quattro minuti, mi sono detto: "Wow". Mi sono reso conto che capiva tutto, meglio, e più rapidamente degli altri. Di persone come lui, ne nasce una ogni 50 anni». Con Macron ha lavorato in qualità di relatore della Loi pour la Croissance nel 2014, come esperto di questioni di risparmio. Da allora, Castaner si è avvicinato sempre più al macronismo. «Il mio livello di esigenza è tale che, se devo avere un capo, devo ammirarlo. Ed Emmanuel è affascinante. In lui c’è tutto: il percorso, l’intelligenza, la vivacità e anche la potenza fisica».