Cosa c'è nel Documento Programmatico di Bilancio

«Il governo italiano intende riprendere il percorso di riduzione del deficit per il pareggio di bilancio dal 2022 in avanti. Se il Pil Reale e la disoccupazione, in termini di unità di lavoro, ritornano a livelli pre-crisi prima del 2021, l'aggiustamento strutturale del bilancio può essere accelerato», si legge nel documento, che si discosta in questo caso dalla Nadef. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, infatti, il pareggio di bilancio veniva rinviato sine die. «Il pareggio di bilancio in termini strutturali sarà raggiunto gradualmente negli anni a seguire», era scritto nella relazione che accompagna il documento.

INASCOLTATO L'UPB

Il governo riporta nero su bianco che le stime previsionali macro economiche non sono state valutate dall'Upb, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, di fatto una sorta di authority indipendente dei conti pubblici, ma conferma le proprie previsioni sostenendo, tra l'altro, che il panel di previsione usato dalle altre istituzioni è «parziale a basato su informazioni obsolete».

PER QUOTA 100 QUATTRO FINESTRE L'ANNO

L'introduzione di 'quota 100' per anticipare l'andata in pensione prevede la possibilità di ritirarsi a 62 anni d'età con 38 anni di contributi, ai quali si potrà accedere attraverso «quattro finestre in un anno». Il governo motiva la misura con un «rafforzamento del ricambio generazionale nel mercato del lavoro».

PER VIADOTTI, PONTI E TUNNEL 1 MILIARDO

Il piano di Bilancio dell'Italia include spese eccezionali per 0,05% del Pil per il prossimo anno. In particolare, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, si prevede una programma di manutenzione straordinaria per strade e collegamenti. La legge di Bilancio dedica 1 miliardo di euro per la sicurezza di viadotti, ponti e tunnel. Gli interventi saranno trattati - viene spiegato - con procedure di emergenza per realizzare rapidamente i lavori.

SALGONO LE TASSE SUI PREMI ASSICURATIVI

Arriva un aumento delle tasse per i premi delle assicurazioni. Il governo prevede un incremento dall'attuale 59 per cento al 75% per il 2019 e dall'attuale 74% al 90% per il 2020. Negli anni successivi il prelievo sale al 100%.

PER LE BANCHE STRETTA SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI

Il governo differisce, al 31 dicembre 2016, per le banche la deducibilità del 10% dell'ammontare di svalutazioni e perdite su crediti e 'spalma', in 10 anni, quella sui crediti dovuti ai nuovi principi contabili Ifrs9, aumentando così, di fatto, la tassazione a carico degli istituti di credito. Le due misure avranno un impatto sul Pil rispettivamente dello 0,05 e dello 0,06% nel 2019.