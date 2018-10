Il taglio dei vitalizi è stato approvato anche dal Senato

Via libera del Senato alla delibera sui vitalizi. Il provvedimento approvato dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama è passato senza i voti dei senatori di Forza Italia e del Partito democratico che al momento del voto sono usciti. «Detto, fatto. Promessa mantenuta», ha commentato su Instagram il vice premier Luigi Di Maio. «Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!».

ESULTANO I CINQUE STELLE DAVANTI A PALAZZO MADAMA

Con un doppio striscione con la scritta "56 milioni di euro risparmiati" e "#bye bye vitalizi", i senatori del Movimento 5 stelle hanno festeggiato l'approvazione della delibera davanti all'ingresso principale di Palazzo Madama: ci sono anche bandiere del M5s e palloncini gialli.

SULLA RIFORMA RESTA L'INCOGNITA DEI RICORSI

Sulla riforma - destinata a entrare in vigore col nuovo anno - pesa comunque l'incognita dei ricorsi degli ex parlamentari: oltre mille quelli presentati dagli ex deputati contro il provvedimento passato alla Camera nel mese di luglio. Ma i Cinque stelle hanno sfidato anche gli ex: «I ricorsi? Siamo pronti», ha detto Laura Bottici. Anche la Lega si è unita all'esultanza del M5s, per quello che è sempre stato un cavallo di battaglia pentastellato. «Anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una battaglia della Lega», hanno detto in una nota i parlamentari del Carroccio in Consiglio di presidenza.