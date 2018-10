Le verifiche su A24 e A25 che smentiscono l'allarme di Toninelli

Un’emergenza che non c’è. O quantomeno non sembra essere giustificata dalle perizie. Le parole del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sulla messa in sicurezza di diversi tratti autostradali non trovano riscontro nel giudizio fornito dalle consulenze specialistiche commissionate dal suo stesso ministero. Il pentastellato in occasione dell'assemblea dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) il 16 ottobre 2018 ha detto che «alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti». Il riferimento è ai due tratti autostradali gestiti da Strada dei Parchi, che collegano Lazio e Abruzzo, messi a dura prova dal terremoto del 2009. Ma la stessa società concessionaria tra il 12 settembre e l’8 ottobre 2018 si è avvalsa del servizio di monitoraggio del gruppo di ingegneria e progettazione InfraEngineering. Un check up comprensivo di sorveglianza, controllo straordinario sugli elementi del corpo stradale e prove strumentali che Lettera43.it ha potuto visionare.