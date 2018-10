Il successo dei Verdi in Germania riaccende la sinistra

L'entusiasmo per il successo dei Verdi in Baviera è travolgente. Passare in un lustro dal 9 al 18% non era un risultato pensabile, alle Regionali del Land, ancora nella primavera scorsa, quando il partito ecologista oscillava tra il 10% e il 12%, testa a testa con l'estrema destra di Afd, figuriamoci nel resto della Germania e in Europa. Quanto accaduto il 14 ottobre 2018 riaccende gli animi e i cuori che battono a sinistra: nello Stato più grande e potente dell'Ue gli elettori in cerca di cambiamento – dal 1957 la Baviera è un fortino dei cristiano-sociali (Csu), quasi sempre a maggioranza assoluta – hanno preferito un movimento progressista, aperto ai migranti e anti-sovranista, ai revisionisti e xenofobi di AfD che, poco più di un anno prima, emergevano come forza trainante del voto di protesta.

CHI VUOLE I MIGRANTI VOTA I VERDI

La Baviera, oltre all'Est, era una delle regioni dove l'estrema destra si stava imponendo con maggior forza, un fenomeno monitorato anche dall'estero. Invece non è andata così. Il trend inesorabilmente al rialzo dei Verdi, dall'estate scorsa fino al rush pre-elettorale, ha sorpreso e si unisce a una serie di segnali – meno forti, ma diffusi anche in altri Paesi – che dicono come per la sinistra non tutto è perduto. Il suo elettorato disorientato, specie tra i ceti medio-bassi della società, non può essere liquidato come una prateria per la destra sociale predatoria e i partiti populisti anche di dichiarata area progressista come, in Italia, il Movimento 5 Stelle. Nella Baviera che, per volontà del leader della Csu e ministro dell'Interno Horst Seehofer, è l'apripista dei centri di detenzione ed espulsione degli stranieri, i Verdi non hanno mai ceduto alla propaganda contro gli immigrati.