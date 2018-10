Migranti, Amnesty denuncia «violazioni» al confine Italia-Francia

Amnesty International ha denunciato «violazioni sistematiche» dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briancon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. «Il governo francese la smetta di fare orecchie da mercante», ha scritto la ong in un documento pubblicato sul suo sito internet.

AMNESTY FRANCE CERTIFICA UNA LUNGA LISTA DI VIOLAZIONI

Nel corso della missione effettuata tra il 12 e 13 ottobre al confine franco-italiano, gli osservatori di Amnesty International France e di altre ong hanno certificato una lunga «lunga lista» di violazioni. Tra queste, viene evocato il «respingimento di 26 persone dal posto di polizia di frontiera di Montgenèvre verso Clavière, il primo villaggio sul versante italiano, senza esame individuale della loro situazione né la possibilità di chiedere asilo», ma anche il fatto che «non si sia considerato che 8 di questi individui erano minori, nonostante si fossero dichiarati come tali alle forze dell'ordine». Amnesty ha citato anche «controlli discriminanti, inseguimenti in montagna, minacce o insulti, ostacoli alla registrazione delle richieste d'asilo, assenza di interpreti...». «Queste pratiche illegali e questi comportamenti», ha accusato l'ong in un lungo comunicato pubblicato sul suo sito web, «sono inaccettabili in uno stato di diritto. L'inumanità e l'ipocrisia di questi oltraggi sono intollerabili». Alla missione hanno partecipato 60 volontari, di cui 6 avvocati del tribunale di Gap, in Francia, e 3 avvocati italiani, con il contributo o comunque il sostegno di altre Ong come Anafé, La Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Secours Catholique Caritas France, Chemins pluriels, Emmaüs France, ASGI, GISTI, Icare 05, Refuges Solidaires e Tous Migrants.

POLEMICA ITALIA-FRANCIA SUI «MIGRANTI SCARICATI»

Il caso di migranti "scaricati" di nascosto in territorio italiano è al centro delle polemiche tra Parigi e Roma dopo che,nella mattina del 12 ottobre, due agenti della Digos hanno dichiarato di avere visto delle persone di origine africana scendere da un furgone della gendarmeria sulla strada che da Clavière conduce a Cesana, in alta Valle di Susa. La Francia ha parlato di «errore» e si è scusato per l'accaduto promettendo un chiarimento ma il ministro dell'Interno Salvini ha rigettato le scuse, pretendendo di conoscere le generalità dei migranti, parlato di «vergogna internazionale», di episodio «vomitevole» e attaccato il presidente francese: «Il signor Macron non può far finta di nulla».