Diffida al ministero dei Trasporti per sbloccare i fondi di A24 e A25

Dopo i ritardi, gli errori e le gaffe, è arrivato il tempo di liberare i fondi. Così Strada dei Parchi, società concessionaria della gestione delle autostrade A24 e A25, ha inviato al ministero Infrastrutture e Trasporti una diffida per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in sicurezza dei viadotti, fondi inseriti nel decreto Genova che erano stati congelati dopo una svista del Mit sfuggita anche al ministro Danilo Toninelli. Si chiede di «voler adottare senza ulteriore indugio e comunque entro e non oltre cinque giorni ogni atto autorizzativo teso a consentire l'avvio di lavori urgenti o comunque ritenuti necessari, con ogni conseguente assunzione di responsabilità in caso di ulteriori ritardi e/o espresso diniego».

LA CONCESSIONARIA: «NIENTE ALLARMISMO, L'AUTOSTRADA È SICURA»

Toninelli aveva lanciato l'allarme sullo stato dei piloni dei viadotti sulla Roma-L'Aquila: «Ho potuto visionarli con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti». Ma gli accertamenti chiesti dal ministero tra settembre e ottobre smentiscono l'esistenza di un'emergenza e parlano di «stabilità e sicurezza non pregiudicate». Mauro Fabris, vicepresidente della concessionaria, ha spiegato così i motivi dietro la diffida al ministero: «Ci siamo espressi chiaramente perché vogliamo tutelare gli utenti di A24-A25 perché non condividiamo l'allarmismo». La posizione della società è che «Strada dei Parchi è sicura al traffico normale, tenendo presente però che il 60% delle infrastrutture in Italia non è a norma antisismica: il nostro gesto è necessario perché devono essere sbloccati i decreti autorizzativi che il ministero deve emanare».