Un emendamento permette a Autostrade di demolire ponte Morandi

La vicenda è tuttavia molto indigesta per la base del Movimento Cinque Stelle a cui Autostrade era stata additata da subito come il soggetto responsabile della tragedia e che, per questo, non avrebbe mai più potuto gestire viadotti in Italia e nemmeno occuparsi di demolizione e ricostruzione di ponte Morandi. Sul primo dossier il governo ha avviato una procedura di revoca di cui si attendono gli sviluppi, sul secondo dossier adesso arriva la marcia indietro. Il deputato M5S Gianluca Rospi, così, si è difeso con una nota in cui si sostiene che «l'attività di esame degli emendamenti, in corso in questi giorni alla Camera, ha semplicemente eliminato il riferimento alla locuzione "attività propedeutiche" con l'obiettivo di rispondere a un'esigenza di natura giuridica, quella di tarare correttamente l'obiettivo di evitare un indebito vantaggio competitivo contenuto nel dettato del decreto Emergenze. Insomma, individuiamo più nel dettaglio l'ambito a cui si applica l'esclusione di Aspi». Una smentita che non smentisce: Autostrade rimane fuori dalla ricostruzione ma con il nuovo emendamento potrebbe occuparsi della demolizione, forse anche della progettazione. E il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci conferma: «Tutti quanti tornano in campo: non è che torna in campo solo Aspi che è fuori dalla ricostruzione ma non per la demolizione. Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti. Autostrade è in campo per tante altre cose».