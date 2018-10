Chi sono i candidati per il dopo Boeri all'Inps

Neppure un'ora dopo aver confermato che Quota 100 farà esplodere la spesa pubblica, Tito Boeri è stato convocato d'urgenza da Luigi Di Maio al ministero del Lavoro. Il presidente dell'Inps ha confermato in audizione alla Camera quanto dichiarato in passato: la prossima riforma previdenziale - con l'uscita a 62 anni di età e con 38 di contributi assieme all'estensione di Opzione donna (uscita con 41 anni di lavoro) e Ape sociale (per tre anni), il congelamento dell'età anagrafica a 67 anni per la pensione e il blocco dell'anzianità - comporterà «un conto per lo Stato di 7 miliardi il primo anno, poi 11,5 miliardi nel 2020, 17 miliardi nel 2021». Totale? «Nei primi 10 anni i costi di queste misure sarebbero di circa 140 miliardi». E tanto è bastato a Lega e Movimento 5 stelle per fare pressioni sul governo per anticipare il pensionamento dell'economista bocconiano, in carica fino alla primavera del 2019. Per puntare alla testa dell'ente previdenziale più ricco d'Europa.

VERSO L'INCONTRO CHIARIFICATORE CON DI MAIO

Boeri da mesi ripete di non aver alcun interesse a restare sulla sua poltrona. Avrebbe anche annunciato alla Bocconi, dove insegna, la fine della sua aspettativa. E rispetto al passato non è da escludere che nell'incontro chiarificatore con Di Maio (potrebbe avvenire già nelle prossime ore) il ministro del Lavoro gli chieda di fare un passo indietro. Finora, il vicepremier ha sempre difeso l'economista, anche quando questi annunciò che il Decreto dignità avrebbe cancellato 8 mila posti di lavoro all'anno dopo la stretta sui contratti a tempo determinato. Non fosse altro perché il candidato più accreditato era allora l'economista Alberto Brambilla, spinto dalla Lega e molto critico sulle posizioni dei Cinquestelle sul welfare.