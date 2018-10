Per Oettinger la Commissione Ue ha bocciato l'Italia

Dietrofront del commissario al Bilancio Ue Oettinger. In un'intervista allo Spiegel online, il politico tedesco aveva spiegato che la Commissione europea stava preparando la lettera con cui boccia la manovra economica italiana (tecnicamente il documento programmatico di bilancio) e la missiva potrebbe essere recapitata a Roma già il 18 o il 19 ottobre. «Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue», afferma Oettinger nell'intervista, aggiungendo che Pierre Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Più tardi la frenata via Twitter: «È una mia opinione personale che, basandoci sui numeri, è molto probabile che dovremo chiedere all'Italia di correggere il draft budget. Non ho detto che c'è una decisione della Commissione sull'Italia, né che la lettera con il respingimento sarà inviata giovedì o venerdì» ha scritto.