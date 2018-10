Secondo Boeri le nuove pensioni ci costano 140 miliardi in 10 anni

La ricetta gialloverde è destinata a presentare un conto salato al nostro sistema previdenziale. Lo ha spiegato il presidente dell'Inps Tito Boeri, che non lesina mai critiche al governo. Gli interventi dell'esecutivo potrebbero infatti costare 140 miliardi nei primi 10 anni. Dal 2046 in poi però la spesa dovrebbe scendere perché le persone saranno andate in pensione in anticipo e con assegni più bassi rispetto a quelli che avrebbero ottenuto andando a riposo con le regole attuali. Il calcolo è legato all'introduzione della quota 100, al blocco immediato dell'adeguamento dell'aspettativa di vita sui contributi necessari alla pensione anticipata e al blocco dopo il 2019 dell'adeguamento sull'età di vecchiaia.