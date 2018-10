Per Di Maio il testo sulla pace fiscale è stato manipolato

Diventa un caso il via libera alla pace fiscale da parte del governo. La denuncia arriva per bocca del vicepremier Luigi Di Maio. «Nel testo che è arrivato al Quirinale c'è lo scudo fiscale per i capitali all'estero. E c'è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm», ha detto Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Io questo testo non lo firmo e non andrà al parlamento», ha aggiunto.«Questo è un condono scudo fiscale come quello che faceva Renzi, io non lo faccio votare». A stretto giro è, però arrivata, la precisazione del Colle, per il quale il documento del governo non è ancora arrivato a destinazione. L'ufficio stampa del Quirinale ha precisato che «il testo del decreto legge in materia fiscale per la firma del presidente della Repubblica non è ancora pervenuto»

«NON HO RAGIONI DI DUBITARE DELLA LEGA»

«Io non ho ragione di dubitare della Lega perché ci siamo stretti la mano», ha spiegato nella sua denuncia Di Maio rispondendo a Bruno Vespa che gli chiedeva se avesse qualche dubbio sulla "manina" che avrebbe apportato le variazioni sul testo del decreto fiscale. «Tendo a escludere responsabilità politica perché abbiamo raggiunto un accordo politico e perché mi fido delle persone che sono al governo», ha poi aggiunto in un altro passaggio.