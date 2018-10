Le tre grandi falle del reddito di cittadinanza partorito da Di Maio

Come ha spiegato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, soltanto chi è nullatenente otterrà i 780 euro totali. Ma neanche questo sarà sufficiente per una distribuzione più equa. In quest'ottica la scrematura avverrà calcolando chi può accedere attraverso il reddito Isee, nel quale vengono computate anche le rendite finanziarie e quelle immobiliare. In soldoni, chi ha una casa si vedrà tagliare circa 280 euro, ma più in generale questa modalità terrà fuori moltissimi dei tanti Under 30 che vivono ancora con i genitori. Altro nodo è il finanziamento per la riqualificazione dei centri per l'impiego: Palazzo Chigi ha messo un miliardo, ma visto soltanto il deficit di personale o quello delle strumentazioni tecnologiche potrebbe essere sufficiente almeno il doppio.

3. BENEFICIARI: ASSENZA DI DATI CERTI

Già nella precedente legislatura il Movimento 5 stelle aveva promesso di voler aiutare con il reddito di cittadinanza tutti gli italiani in povertà assoluta. Adesso, perché i fondi sono quelli che sono, si è scesi a circa sei milioni di soggetti interessati dal provvedimento. Eppure è difficile capire chi ha davvero diritto al sussidio, perché l'Italia - a differenza di quasi tutti i Paesi europei - non hanno delle banche dati sufficientemente funzionanti e aggiornate sul mondo del lavoro. L'unica davvero degna di questo nome è quella sulla prestazioni pensionistiche in seno all'Inps. Per il resto, sono rimaste lettera morta quelle - che andrebbero create al ministero del Lavoro - per calcolare sia il numero degli occupati e dei disoccupati sia i beneficiari delle prestazioni di welfare nel nostro Paese.