I candidati alle elezioni provinciali di Trento 2018

Domenica 21 ottobre i cittadini delle Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamati alle urne (si vota dalle 6 alle 22). I primi (gli elettori sono 427.450 di cui poco più di 23 mila residenti all'estero) eleggeranno il presidente e i membri del consiglio provinciale. Ecco gli 11 candidati e le rispettive liste.

GLI 11 CANDIDATI DEL TRENTINO

Filippo Degasperi è il candidato del Movimento 5 stelle. Già consigliere regionale e provinciale pentastellato, è stato il più votato su meetup locale. Alle passate elezioni venne eletto con Manuela Bottamedi, passata prima al Patt poi a Forza Italia (leggi anche: Bufera per le liste delle Politiche in Trentino).

Giorgio Tonini: è il candidato del Pd appoggiato dalle liste Futura 2018 guidata da Paolo Ghezzi e dalla Lista Upt, Unione per il Trentino. Tonini è senatore dem.

Maurizio Fugatti: è candidato unico del centrodestra. Il leghista è appoggiato da Udc, Lega, Lista Progetto Trentino, Lista Associazione Fassa, Lista Civica Trentina, Forza Italia, Autonomisti Popolari, Fratelli d'Italia e Lista Agire.

Ugo Rossi: è il candidato del Partito autonomista trentino tirolese (Patt). Rossi è il presidente uscente della Provincia autonoma di Trento. Ad appoggiarlo anche l'assessore uscente Michele Dallapiccola e i consiglieri Graziano Lozzer, Lorenzo Ossanna e Walter Viola.

Filippo Castaldini: è il candidato di CasaPound. Leader del movimento neofascista a Trento, è il candidato più giovane alla presidenza. La maggiorparte dei candidati in lista è under-30.

Paolo Primon: è il candidato governatore della Lista Popoli Liberi - Freie Völker. Il partito è nato nel 2015 ed è l'erede della Lega Tridente che negli Anni 90 diede battaglia per la ricostituzione del Tirolo. L'obiettivo è difendere l'autonomia e l'identità trentino tirolese.



Roberto De Laurentis: è candidato presidente della lista Tre-Territorio Responsabilità Economia. De Laurentis, 12 anni passati in Consiglio comunale a Trento con Alleanza Nazionale, è ex presidente dell’Associazione Artigiani.

Antonella Valer: è la candidata di Sinistra per il Trentino. È sostenuta da LeU e l’Altro Trentino a Sinistra. Valer è l'unica donna candidata alla presidenza.

Federico Monegaglia: è il candidato di Riconquistare l'Italia, lista appena nata del Fronte sovranista italiano. Monegaglia, 29enne, è ricercatore all'Università di Trento.

Ferruccio Chenetti: è il candidato del Moviment ladin de Fascia. Ex consigliere comunale di Pozza, vicesindaco e assessore è veterinario. La lista autonomista rappresenta le istanze ladine.

Mauro Ottobre: è il candidato di Autonomia dinamica. Nella squadra ci sono anche volti noti della politica trentina come Caterina Dominici, ex consigliera provinciale e regionale, Claudio Civettini, consigliere provinciale nella scorsa legislatura con Civica Trentina, e Paolo Vergnano, consigliere comunale a Rovereto ed ex 5 stelle (leggi anche: le grane elettorali del M5s dopo la vittoria del 4 marzo).