Cos'è Futura 2018, la lista che corre alle Provinciali di Trento

In Trentino, per le elezioni provinciali del 21 ottobre, corre anche la lista Futura 2018 che con il Pd e l'Unione per il Trentino appoggia il candidato presidente Giorgio Tonini (senatore dem). Il capolista è il giornalista e scrittore Paolo Ghezzi. «Mi candido», scrive sul sito, «in una lista che offre un’alternativa credibile rispetto ai partiti tradizionali: vorrei contribuire a governare il Trentino con partecipazione e solidarietà, opponendomi all’ondata nazionalista che mette a rischio l’autonomia della nostra terra bella e generosa». Il programma di Futura 2018 è articolato in cinque pilastri: ambiente, autonomia, innovazione, lavoro e solidarietà.

LE ANIME DI FUTURA 2018

La lista riunisce varie anime: le forze politiche Verdi e Art.1-Mdp, il movimento Primavera trentina e il gruppo Insieme Trento. Oltre, scrive sempre Ghezzi, «una affollata arena di persone che si sono definite “Resistenti”». Resistenza, spiega il capolista, «contro chi vuole mettere in discussione i diritti basilari della Costituzione e di un vivere più civile». E, assicura: «Parleremo tutte le lingue. Ci confronteremo con tutti convinti delle nostre idee ma senza presunzione, senza arroganza». La sfida di Futura2018, mette in chiaro Ghezzi, «non ha una data di scadenza. Il 21 ottobre, la data delle elezioni provinciali, è una tappa. È solo una tappa in un cammino che ha per mèta il rilancio del centro sinistra autonomista in Trentino. L’Alleanza democratica popolare e civica per l’Autonomia. Il rilancio di un’autonomia che non si siede. Che cammina. Che guarda avanti. Al futuro».

LA SQUADRA DI GHEZZI

Nella sua squadra anche il filosofo Piergiorgio Cattani, l'attrice Maura Pettorrusoil presidente di Arcigay Paolo Zanella, la Verde Lucia Coppola, l'ex consigliere provinciale Renzo De Stefani, l'ex assessore provinciale Remo Andreolli, e l'avvocato Giovanni Ceola. Ma anche Adem Esmail Blel, 36enne di origine eritrea, ingegnere, membro della Comunità islamica di Trento e socio fondatore di Primavera Trentina.