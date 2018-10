Come è andato l'incontro tra Ilaria Cucchi e il ministro Trenta

La verità processuale arriverà, ora che le bugie, i depistaggi e le omissioni stanno venendo finalmente alla luce. Nel frattempo, almeno in parte, arrivano i mea culpa di quello Stato che aveva in custodia Stefano Cucchi e invece di proteggerlo lo ha fatto morire. «Io credo che in tanti dobbiamo chiedere scusa. Erano molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto», dice il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, emozionata davanti ai giornalisti, al termine di un incontro con Ilaria Cucchi che è durato quasi un'ora e al quale ha partecipato anche il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri. Non c'era lei al ministero nove anni fa quando Stefano entrò in una caserma dei Carabinieri e subì, stando a quando ha raccontato il vice brigadiere Francesco Tedesco accusando due suoi commilitoni, un pestaggio in piena regola. Ma oggi sono lei e il ministro dell'Interno i responsabili politici dell'operato dei Carabinieri e, dunque, a lei spetta dare le risposte politiche.