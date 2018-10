La storia della Leopolda: dal 2010 a oggi

GLI INIZI NEL 2010: I ROTTAMATORI 2.0

Nel 2010 il Pd usciva indebolito da anni di lotta contro Silvio Berlusconi. Buona parte dell’elettorato riformista cercava una nuova classe dirigente in grado di sostituire la nomenklatura per dare scacco al Cavaliere una volta per tutte. Così, Matteo Renzi, all’epoca sindaco di Firenze, e il consigliere regionale della Lombardia Pippo Civati organizzarono la prima convention nazionale, quella dei rottamatori 2.0. Il progetto dei due, considerati ai tempi degli autentici outsider, era di mandare in pensione il vecchio Pd e di rivoluzionare il Paese con politiche e volti nuovi. Per farlo, inaugurarono la Leopolda: una sala con tavoli tematici in cui chiunque poteva proporre nuove idee per l'Italia e un palco ad accesso libero da cui si poteva comunicare la propria visione di Paese. Lo slogan di quella prima edizione era già un programma: «Prossima fermata: Italia». I rottamandi non la presero sportivamente, anche se i maggiorenti del partito vennero invitati a Firenze, Pier Luigi Bersani indisse per il 6 novembre (secondo giorno della kermesse) una assemblea dei circoli Pd all'Auditorium della Conciliazione. Una contromanifestazione a tutti gli effetti.

IL "BIG BANG" DEL 2011: L’ADDIO DI CIVATI

Dopo appena un anno dall’inizio del convegno Civati prese le distanze dal sindaco rottamatore e non si presentò all’appuntamento. La convention si tenne comunque, e fu un successo. Ad accompagnare Renzi (e a vestire i panni di “spalla” politica) fu il consigliere regionale dell' Emilia-Romagna Matteo Richetti. I due chiesero ai dirigenti del Pd di indire le primarie. L’obiettivo: candidarsi e conquistare il partito. Non a caso il titolo scelto per quell'edizione fu Big Bang.

CON "VIVA L'ITALIA VIVA" LA CORSA ALLA LEADERSHIP

Nel 2012 il convegno si svolse in piena campagna elettorale per le primarie di Italia Bene comune per scegliere il candidato premier della coalizione di centrosinistra. Renzi riuscì poi a portare Bersani al secondo turno, perdendo però al ballottaggio (60,9% contro il 39,1%). Sul palco del convegno intitolato Viva l'Italia viva fecero la loro apparizione Davide Serra e il giuslavorista Pietro Ichino.