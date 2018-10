Perché LeU dovrebbe sciogliersi

I sondaggi danno ormai stabilmente il Pd intorno al 17%, poca cosa ma ci sono molti partiti democratici europei che si oppongono al sovranismo xenofobo con cifre non lontane da queste. In parole povere chi oggi vuole partecipare alla vita politica, lo può fare in tanti modi e in parte già lo fa nelle migliaia di associazioni e di iniziative anti-sovraniste e anti-xenofobe, ma ha ancora di fronte a sé un partito che non si è sciolto. In questo partito la crisi di nervi non è finita. Per esempio un personaggio che io stimo come Carlo Calenda lancia messaggi francamente distruttivi che potrebbe lasciare a noi, lo dico con ironia, vecchie Cassandre dell’informazione. E Calenda è l’esempio e la vittima della coglioneria corrente nel Pd dove tanti si esercitano a contrastarlo mentre sarebbe intelligente discutere con lui, avvalersi delle cose che sa, della sua energie, anche della sua umanità.

LA SINISTRA RADICAL È SPARITA DAI RADAR

Questo è il quadro del Pd, il morente che non muore mai. C’è invece una sinistra radical che è sparita dai radar. La colpa non è dell’informazione incattivita. Il problema è che a sinistra non c’è notizia se non quella di micro-scissioni, talmente micro da essere accompagnate da proclami palingenetici che neppure noi gruppettari post-68 avevamo la sfrontatezza e l’incoscienza di dichiarare. Prendete LeU. È nato da una scissione molto mal fatta dal Pd e dall’unione con Nicola Fratoianni e Pippo Civati. Hanno fatto il capolavoro di una campagna elettorale senza campagna elettorale. Tutti i boss candidati al punto che non s’è trovato posto per il medico di Lampedusa. Si sono inventati un presidente che era un uomo delle istituzioni facendolo diventare un barricadero e questo presidente ha nominato una bella signora come capo della lista, l’ha fatta eleggere ma, poverina, è desaparecida.