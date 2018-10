Cosa prevedono le sanatorie varate dalla Manovra

Due sanatorie - su cartelle e liti fiscali - un condono per chi vuole sanare le ultime cinque dichiarazioni dei redditi e un 'perdono' straccia debiti per le vecchie mini-contestazioni precedenti al 2010. È un poker di regolarizzazioni quelle che accompagna la Manovra. Mancano ancora i dettagli per comprendere appieno l'impatto. Ma è già chiaro che da un lato le misure si spingono oltre le ''rottamazioni'' dei governi Renzi (che ha fruttato 7 miliardi nella prima versione) e dall'altro non raggiungono le vette della raffica di condoni che consentirono al governo Berlusconi di incassare 28,4 miliardi tra il 2003 e il 2008: allora oltre al 'tombale' si poteva mettere in regola il mancato pagamento del canone Rai e gli 'errori' contabili. Ma sul fisco è difficile inventare.

COLPO DI SPUGNA SULLE CARTELLE SOTTO I MILLE EURO

Così anche il condonino in salsa giallo-verde, pur prevedendo soglie e paletti, utilizzerà il meccanismo della dichiarazione integrativa che rientrava tra le possibilità offerte dalla stagione dei condoni del centrodestra berlusconiano. Questa volta con un'aggiunta: il Fisco aveva la necessità di pulire il 'magazzino' delle cartelle sotto i mille euro, difficilmente esigibili. Su queste si passa un colpo di spugna: per il contribuente è un insperato perdono che - conti alla mano - impatta sul 53% del 'magazzino' di tutti coloro che hanno un debito con il Fisco. Per l'erario, invece, si tolgono di mezzo cartelle poco fruttuose e dalla gestione costosa: il loro valore è stimato 99 milioni l'anno, 524 milioni in poco più di un quinquennio.

IMPORTO SANABILE NON SUPERIORE AI 10O MILA EURO

Il vero condono sarà comunque la dichiarazione integrativa. Si potrà far lievitare di un terzo la propria denuncia dei redditi pagando sulle maggiori somme il 20%. L'importo sanabile sarà al massimo di 100 mila euro «per singola imposta e per periodo d'imposta e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato». È un risultato frutto di mediazione: la Lega voleva inizialmente una soglia di 1 milione di euro, gli M5s nessuna sanatoria. Di fatto ora questo condono è appetibile solo per le piccole attività, i lavoratori autonomi e i mini-rentier. Saranno escluse le medie e grandi imprese che pagano imposte sul reddito decisamente più alte. Ma già si profila un rischio. La sanatoria ha impatto anche sull'Iva, un'imposta comunitaria, ma se non si ottiene l'ok europeo il contribuente si potrebbe trovare nella sgradevole condizione di aver sanato le imposte sui redditi ma di poter essere accertato per l'Iva. In Manovra ci sono poi le altre due sanatorie: la prima è la rottamazione ter che riapre i termini per regolarizzare le cartelle. Prevede rate spalmate in cinque anni e nessuna sanzione: chi sta pagando la rottamazione bis dovrà pagare la rata del 2018 e poi potrà chiedere la diluizione in cinque anni. La regolarizzazione delle liti è ancora un'altra fattispecie: si chiude il contenzioso senza sanzioni o interessi pagando il 20% del non dichiarato in cinque anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50% in caso di vittoria in primo grado.