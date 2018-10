Conte a Bruxelles in difesa della manovra

LA STRONCATURA DELL'«AMICO» KURZ: «DEBITI ECCESSIVI PERICOLOSI»

Ma dai leader europei non sono arrivate sponde confortanti. A cominciare dell'austriaco Sebastian Kurz, popolare di destra (Övp) che governa con l'estrema destra dell'Fpo nonché alleato di Matteo Salvini in tema di migranti. «I debiti eccessivi» sono «pericolosi», ha ammonito il cancelliere prima di entrare al vertice europeo, rispondendo a una domanda sul bilancio dell'Italia. Pericolosi, ha spiegato, non solo «per i Paesi che li hanno accumulati», ma «anche per l'Europa». «Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi», ha sottolineato Kurz che si è definito «un grande difensore» dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di «equilibrio».

RUTTE A CONTE: «PREOCCUPATI PER I PIANI DI BILANCIO 2019»

In un faccia a faccia col premier italiano anche il primo ministro olandese Mark Rutte ha riferito di aver espresso «le preoccupazioni dell'Olanda sui piani di bilancio per il 2019». «Ho avuto con il presidente Rutte un confronto aperto e cordiale sui temi all'odg del Consiglio Ue», ha replicato Conte. «Ho avuto modo di presentare e illustrare anche il poderoso piano di riforme strutturali e il Piano di investimenti che abbiamo varato e inserito nella manovra economica, manovra su cui vogliamo un dialogo costruttivo e sulla quale non accettiamo 'pre-giudizi'».