Lo spettro della crisi di governo sul condono fiscale

In casa M5s finiscono sul banco degli imputati Di Maio e la sottosegretaria Laura Castelli, rei di non aver saputo bloccare il condono e di essersi fatti "fregare" dalla Lega nella scrittura del testo. Ma la versione dei fatti fatta filtrare dal M5s li assolverebbe: alla Castelli il testo sarebbe stato portato da un funzionario del ministero solo alle 18 di mercoledì, dopo che era già sui media. Immediato, lo stop. Dal M5s aggiungono che sarebbe stato il Quirinale a giudicare informalmente inaccettabile la bozza "fraudolenta" (ancora in piedi l'idea del Movimento di sporgere denuncia) perché non sarebbe ammissibile la depenalizzazione. Fonti del Colle si limitano invece a far sapere che nessuna interlocuzione c'è stata: la questione riguarda governo e Parlamento. Il M5s, scuotono irritati la testa i leghisti, sta mostrando tutta la sua inaffidabilità: così non si può andare avanti. Una via di uscita a sera ancora non si materializza. E così tra i pentastellati si diffonde il timore che Salvini, dopo essersi proposto come leader dei sovranisti europei, voglia far cadere il governo anzitempo.

LE SCHERMAGLIE ANCHE SULLA RC AUTO

Agli atti per ora resta solo una crisi mai vista: M5s accusa Giorgetti e Garavaglia, complici del Mef, di aver tentato il blitz; la Lega ribatte che il M5s conosceva bene il testo, «che non contiene "scudi"»; Castelli dice di essere pronta a pubblicare la chat in cui informava Garavaglia della norma su Rc che ora il leghista disconosce. E si duella anche sul Cdm che ha dato il via al testo. Giorgetti ricorda di non aver firmato lui il verbale della riunione, essendo andato via prima. È stato Di Maio stesso a verbalizzare la riunione al posto di Giorgetti, in quanto ministro più giovane: «Sarà stata sua - ironizza un leghista - la manina?».