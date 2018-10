Cosa prevede la norma sulla pace fiscale contestata da Di Maio

IVIE E IVAFE: COSA SONO LE DUE IMPOSTE SANABILI

Si tratta di due imposte che si potevano già regolarizzare negli anni scorsi, sfruttando i benefici della voluntary disclosure (che prevedeva il pagamento di tutto il dovuto con sanzioni e interessi ridotti) che però si rivolgeva a diverse altre tipologie di capitali detenuti illegalmente all'estero. In questo caso si tratta peraltro di integrare una dichiarazione già effettuata e non di far 'emergere' immobili o capitali che fino a questo momento siano 'fantasmi' per il fisco. Anche le norme che prevedono una depenalizzazione di alcuni reati, che pure hanno suscitato l'ira M5S, sono 'fotocopia' di quelle già utilizzate per rendere appetibile la voluntary, così come le misure anti-furbetti, carcere compreso, già previste anche per chi mentiva in sede di 'autodenuncia' per fare rientrare i capitali. La norma sulla pace fiscale vera e propria prevede, al momento, un tetto a 100 mila euro per singola imposta (si può sanare anche l'Iva) e per anno di imposta con il limite comunque del 30% massimo rispetto a quanto già dichiarato entro il 31 ottobre 2017.