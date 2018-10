Diciotti: il tribunale dei ministri gira il caso Salvini a Catania

In 42 giorni, meno della metà del termine massimo previsto dalla legge, i tre giudici del tribunale dei Ministri di Palermo chiamati a decidere le sorti giudiziarie del titolare del Viminale Matteo Salvini nel caso Diciotti, si sono spogliati del procedimento, passando la palla ai colleghi catanesi. In un decreto di 60 pagine, trasmesso alla Procura che l'ha girato ai pm etnei, il collegio ha sostenuto di non poter entrare nel merito delle accuse rivolte al ministro, indagato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi il 16 agosto dalla Guardia costiera. E ha indicato in Catania la sede giudiziaria "giusta" per proseguire l'inchiesta.

SCARICO DI COMPETENZE

«Tra un po' gli atti arrivano a Bolzano, lasciatemi lavorare», ha commentato ironicamente il ministro dell'Interno apprendendo la notizia. Al termine di una giornata iniziata con smentite o secchi no comment da parte dei tre magistrati del tribunale dei ministri, in nome di un segreto istruttorio su una mera declaratoria di incompetenza, il collegio, dopo una riunione di ore nell'ufficio del presidente del tribunale, ha affidato la comunicazione dell'invio degli atti ai pm palermitani a una nota di due righe. Nel decreto, però, i giudici spiegano in dettaglio perché l'indagine dovrebbe ripartire a Catania, mostrando di aver accolto i dubbi espressi anche dalla Procura del capoluogo che proprio sulla competenza, dopo aver inviato gli atti al collegio, aveva sollecitato approfondimenti.