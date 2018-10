Elezioni provinciali in Alto Adige: come si vota e liste in corsa

Il 21 ottobre 2018 si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Bolzano- Alto Adige. Saranno eletti 35 consiglieri che automaticamente ricopriranno anche la carica in Consiglio regionale. A differenza del Trentino, gli elettori non sceglieranno il presidente che sarà invece eletto tra i componenti del Consiglio, insieme con i vicepresidenti e gli assessori della nuova Giunta provinciale.

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E LA DICHIARAZIONE DI GOVERNO

Per eleggere il presidente della Provincia i singoli partiti o raggruppamenti politici dovranno necessariamente presentare, oltre alla candidata o candidato prescelto, una dichiarazione di governo. È previsto inoltre l’istituto della sfiducia costruttiva, che, insieme alla mozione di sfiducia, prevede la possibilità per il Consiglio provinciale di eleggere una candidata o un candidato alternativo al presidente in carica, approvando un programma alternativo di governo. In Alto Adige il tetto alle spese per la propaganda elettorale ammonta a 30 mila euro a candidato.

QUOTA LADINA IN CONSIGLIO PROVINCIALE

È garantita in Consiglio una quota ladina. L'Ufficio elettorale dispone di una graduatoria con tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, a prescindere dalla lista di appartenenza. Al candidato con più voti ma non eletto è assegnato comunque un seggio.

14 LISTE IN CORSA

Il sistema elettorale della provincia di Bolzano non prevede alleanze precedenti al voto, quindi tutti i partiti corrono da soli in un sistema sostanzialmente proporzionale. Sono 14 le liste in corsa per l'appuntamento del 21 ottobre: Team Köllensperger; Süd-Tiroler Freiheit; Die Freiheitlichen; Bürgerunion für Südtirol; Forza Italia; Svp Südtiroler Volkspartei; Noi Alto Adige Südtirol; Verdi - Grüne – Verc; Vereinte Linke Sinistra unita; L'Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia uniti; Lega Nord; Pd Partito Democratico - Demokratische Partei; CasaPound Italia; Movimento 5 stelle.

NEL 2013 L'ALLEANZA TRA SVP E PD

Nel 2013 La Svp vinse con il 45,7% dei voti, eleggendo 17 consiglieri su 35. Non riuscendo a conquistare la maggioranza assoluta, si alleò col Pd. Die Freiheitlichen che cinque anni fa prese il 17,9% e 6 consiglieri. Il partito indipendentista di destra Süd-Tiroler Freiheit di Eva Klotz nel 2013 riuscì ad arrivare al 7,2% dei voti eleggendo così tre consiglieri.