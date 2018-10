Luigi Di Maio perseguitato dalle "manine" e in crisi di credibilità

LA DURA RISPOSTA DEGLI ESPONENTI LEGHISTI

Giallo risolto? No, anche perché ormai il patatrac era compiuto, tanto da provocare un principio di crisi di governo. Alcuni esponenti leghisti hanno commentato con una dura nota ufficiale: «Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati, stiamo lavorando giorno e notte sulla riduzione delle tasse, sulla legge Fornero e sulla chiusura delle liti tra cittadini ed Equitalia». Mentre da Bruxelles è arrivata il giorno dopo la mediazione di Conte in versione pompiere: «Tra cinque stelle e Lega non c'è nessuna frattura sul decreto fiscale. Venerdì sarò a Roma, lo controllerò articolo per articolo e andrà al presidente», ha assicurato.

L'ALTRA TEORIA COSPIRAZIONISTA SUL DECRETO DIGNITÀ

Nel caso della seconda "opzione cospirazionista" avanzata da Di Maio, le responsabilità sarebbero della manina "tecnica". E cioè quella del ministero dell'Economia. Un déjà-vu, visto che il capo politico del Movimento 5 stelle ci era già cascato a luglio, evocando un complotto delle lobby contro il decreto dignità. All'epoca il problema era l'ipotesi di una contrazione dei posti di lavoro con il dl: «Nella relazione c'è scritto che farà perdere 8 mila posti di lavoro in un anno. Quel numero è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri», disse Di Maio. Lo stesso schema ripresentatosi questa volta.

LE OPPOSIZIONI ATTACCANO DI MAIO: «VIA LIBERA A SUA INSAPUTA»

Il Mef rispose piccato, mentre fu coinvolto anche l'ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan: «Se insinuano che qualcuno della mia ex squadra si sia comportato scorrettamente, magari perché sobillato, lo respingo sdegnosamente. Sarebbero accuse di gravità incredibile». Che però si sono ripetute a distanza di tre mesi. «La prossima volta metterò sotto scorta il decreto legge quando lo mando in giro», disse Di Maio. Ma evidentemente non l'ha fatto. Fornendo un assist formidabile alle opposizioni per attaccarlo e mettere in dubbio la sua credibilità istituzionale. Secondo Matteo Renzi del Partito democratico «Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha votato il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto». Mentre Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un tweet ha scritto che «Di Maio è imprigionato in un episodio della Famiglia Addams: è perseguitato dalla mano. Ammetta una buona volta che i cinque stelle hanno dato il via libera a un condono fiscale a loro insaputa».