Il monito del presidente Mattarella contro i rigurgiti nazionalistici

L'ennesimo monito che può essere inteso anche un messaggio al governo gialloverde. In difesa dell'Europa e contro i nazionalismi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha parlato a Pontedera ricordando la figura di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica tra il 1955 e il 1962. «In Gronchi, interventista cattolico, volontario nella Prima guerra mondiale e decorato di una medaglia d'argento, due di bronzo e due croci di guerra, non fu certamente estranea la ferma distinzione tra significato e insopprimibilità dei valori patriottici e le infatuazioni di vuoti rigurgiti nazionalistici». La sua presidenza, secondo Mattarella, «ha accompagnato la scelta della nascita e dell'avvio dell'integrazione europea. Di quella che oggi si chiama Unione europea e che, pur con lacune e contraddizioni, ha assicurato un patrimonio inestimabile di pace e di benessere».

«DAI PRESIDENTI VIGILANZA COSTITUZIONALE»

Il presidente della Repubblica è «custode della Costituzione» e svolge «una funzione di responsabile vigilanza costituzionale», ha sottolineato Mattarella. Citando una riflessione di Piero Calamandrei, il capo dello Stato ha ricordato che Gronchi esprimeva «una onesta ed energica volontà di raddrizzamento del timone costituzionale. In questo senso si può veramente dire che la Costituzione parla attraverso il presidente della Repubblica», che è dunque «portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione». Citando Giovanni Galloni, Mattarella ha spiegato che il Quirinale è «un punto di incontro, di supplenza, gestore non già di una politica di governo, che non gli compete, bensì degli indirizzi fondamentali della Costituzione e rispetto ai quali i programmi di governo sono una espressione».

«SERVE UNA VISIONE DI LUNGO TERMINE»

In un telegramma inviato all'assemblea di Assolombarda Mattarella ha poi spiegato che «è indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide», parlando della necessità di «un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una visione di lungo termine nell'interesse collettivo». Anche perché «il rallentamento del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche rischiano di pesare sulla fiducia».