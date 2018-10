Viaggiare sulle autostrade A24 e A25 è pericoloso o no?

Dopo i toni allarmistici (ingiustificati?) del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e i controlli sulla sicurezza voluti dal ministero e che invece fornivano dati rassicuranti, un nuovo capitolo ha gettato ombre sulla tenuta delle autostrade A24 e A25. «Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza con il regolare transito di circolazione», ha detto il ministro Toninelli, al Question Time circa la situazione dell' A24 e A25. Una relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata a Toninelli e alle quattro prefetture abruzzesi, contiene cinque prescrizioni rivolte alla concessionaria Strada dei Parchi. Tra cui quella di prestare «particolare attenzione» nella «regolamentazione del transito dei veicoli pesanti», in particolare su 8 viadotti «che, come dimostrato nelle verifiche di sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette».

IN 6 MESI 54 GALLERIE DA ADEGUARE

«È verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola», con l' obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che «l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo». Secondo la relazione, dovranno essere individuati norme apposite per mantenere in esercizio l'infrastruttura, «in caso contrario potrebbe essere necessario interdire le tratte interessate da queste gallerie».