Con le sei signore che combattono il degrado di Roma

Mi chiedo che diavolo ci faccia in campo Cesare Damiano, che cosa pensi di concludere Matteo Richetti, se Francesco Boccia ritenga che sia una linea accettabile calarsi le mutande davanti ai 5 stelle, e altri ancora. Candidati giovani non se ne vedono. Nel senso che ci sono, alcuni ambiscono a essere in prima linea, ma dove si sono formati? Li abbiamo visti in prima fila a Riace o a Lodi? Essere giovane e basta, essere giovane e precario, essere giovane e aver letto i sacri testi non è sufficiente per dirigere la sinistra. Se non ti sporchi le mani sul campo, se non rischi che ti spacchino la testa in una manifestazione, se non sostieni la disubbidienza di Mimmo Lucano non puoi ambire a dirigere un partito di sinistra.

LE SEI SIGNORE IN RIVOLTA CONTRO IL DEGRADO DI ROMA

Il tema unitario è proposto con “grande bellezza” da tutte le cose positive di questa stagione in cui la gente di sinistra si sta risvegliando. Prendete le manifestazioni che ci sono state. E pensate a sabato 27 ottobre, alla manifestazione convocata da sei signore per la prima rivolta civile contro il degrado di Roma. Questo appuntamento è un fatto grandioso. Lo è perché finora tutti hanno brontolato ma quasi tutti si stavano adattando a vivere in una città di topi, di letame per strada, di bus che girano a orari fai-da-te. C’è in Campidoglio un personaggio blindato che ha dimenticato persino l’anniversario del rastrellamento egli ebrei del ghetto di Roma. Non bisogna insultare Virginia Raggi. È talmente poca cosa che non merita neppure l’indignazione. Merita però che ci sia un movimento civile e apartitico che scende in campo e dà la scossa. Come fu con Se non ora quando che segnò la fine del berlusconismo e poi, purtroppo, si disperse. Queste sei signore spero abbiano successo e riescano a guidare una mobilitazione civile per lungo tempo.

IL SUCCESSO NON PASSA DALLE TRASMISSIONI RISSAIOLE

L’opposizione deve dimostrare una cosa a se stessa e all’elettorato, non uso il termine “popolo”. Deve dimostrare di amare le città, i quartieri, il Paese. Deve dare prova di voler riprendere la bandiera della dignità nazionale, altro che le stupidaggini sul sovranismo; deve dare voce a una Italia che non vuole diventare un ring fra la lobby padana e quell’altra lobby (indefinibile) capeggiata dal secondo vicepremier. E poi io credo (e per quello che mi riguarda lo sto già facendo) che non si vada in tivù nei talk politici se ci sono personaggi che cercano la rissa. Perché perdere tempo con Alessandra Mussolini o con quello che si dice professore, amico di Paolo Savona, di cui non ricordo il nome? Si va in tivù se la compagnia è adeguata. Il successo di una forza politica o di un protagonista politico non passa per queste trasmissioni. Andate in tivù perché fate notizia, perché siete a capo di una manifestazione di disubbidienti, perché proteggete Lucano o, nello sciagurato giorno in dovessero togliere la scorta a Roberto Saviano, si dovrà fare una guardia civile che lo tuteli. L’opposizione deve battersi a questo livello. Sennò si perde tempo.