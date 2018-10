Cosa c'è nella contromanovra di Renzi e Padoan presentata alla Leopolda

Insomma: nell'apparente competizione tra leggi di bilancio alternative, i dem rischiano di apparire ancora una volta divisi, mentre la maggioranza M5s-Lega litiga di brutto sul decreto fiscale. «Questa non é la manovra del Pd, che conosciamo e condividiamo», ha precisato Renzi dal palco della Leopolda, «qui ci sono un ministro dell'Economia e un premier che per anni hanno cercato di rassicurare i mercati. Ora è un momento di grandissima incertezza e il nostro è un atto di responsabilità verso il Paese». La nona edizione della Leopolda, la prima da anni con il Pd all'opposizione, è cominciata in un'atmosfera un po' nostalgica. Lo slogan è "Ritorno al futuro" e Renzi chiede ai gialloverdi di fermasi «finché siete in tempo!». Ma quante contromanovre del Pd ci sono? «È surreale che con lo spread a 340 la domanda sia, tanto per cambiare, sulle dinamiche interne al Pd», ha ribattuto l'ex premier ai cronisti, senza di fatto rispondere alla domanda. Più morbido Padoan: «La nostra proposta è complementare» a quella ufficiale del partito e «introduce misure macroeconomiche, alcune sono le stesse, abbiamo provato a essere più precisi e specifici». Sullo sfondo, naturalmente, ci sono il congresso e la sfida per la leadership dem. Il 20 ottobre, alla Leopolda, è atteso Marco Minniti. I renziani vogliono candidarlo, ma lui non ha ancora sciolto la riserva.