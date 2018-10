La crisi tra M5s-Lega è una pantomima a cui non credere

SALVINI NON TORNERÀ PIÙ NEL CENTRODESTRA

Salvini il governo coi cinque stelle l’ha fatto perché lo voleva fare. Non è vero che non ci fossero alternative. È stato lui ad alzare un muro contro il Pd e le grandi intese. È stato lui a impedire un incarico al centrodestra, nemmeno a se stesso. È stato lui a scagliare l’anatema «mai col Pd», di fatto rendendo possibile una sola maggioranza, quella attuale. Dunque è inutile inseguire la pantomima della crisi di governo: questa maggioranza non ha alternative, e il governo andrà avanti. Il centrodestra escluso dal governo si illude che Salvini torni a casa. Ma quella casa, purtroppo per chi l’ha abitata, non c’è più. Al suo posto Salvini ha presentato il progetto di edificare il partito sovranista dove il sovrano è lui: là ci sarà posto per qualche espressione di Forza Italia e per una decantazione del Movimento 5 stelle. Ma anche a Salvini servono almeno un paio di anni perché il progetto diventi una stabile e duratura casa nuova.