La sinistra cavalchi questo caos di governo

Sta andando come era prevedibile che andasse. Solo quelli che, sorpresi dal voto del 4 marzo, hanno subito gridato all'alleanza ventennale sono caduti nella trappola mediatica dei soci di governo. Invece il quadro si fa sempre più chiaro: scontro feroce con l’Europa, scontro fra alleati, rischio permanente di crisi di governo con elezioni politiche ravvicinate.

L'ITALIA SENZA L'UE VALE COME IL DUE DI BRISCOLA

Lo scontro con l’Europa potrebbe dare soprattutto alla Lega un vantaggio elettorale. L’indicazione del nemico è il punto principale della strategia della nuova destra. E, al di là degli errori di Bruxelles, l’Europa è il nemico da sempre delle ambizioni russo-americane di dirigere il mondo senza avere tra le scatole il continente da cui nasce la modernità. Solo che senza l’Europa l’Italia, anche quella di Salvini, conta come il due di briscola. E gli imprenditori del Nord-Est lo sanno. Al tempo stesso una larga vittoria politica di Salvini a elezioni nazionali anticipate, di fronte alla dissoluzione dei suoi alleati di destra, lo terrà sotto la soglia che potrebbe farlo governare da solo. La rana si gonfierebbe ma non saprebbe che cosa fare delle sue nuove dimensioni.

ORA PIÙ CHE MAI SERVE UNO SCATTO A SINISTRA

Ecco perché ci vorrebbe, insisto su questo tema, uno “scatto” a sinistra. Non solo immaginando, come dicono da Walter Veltroni a Carlo Calenda a Massimo Cacciari una alleanza larga per le Europee, ma anche, da subito, immaginando un percorso nel Pd che sia diverso dallo scontro civile. La ragionevolezza vorrebbe che a sinistra del Pd chi ritiene questo partito e i suoi militanti irrecuperabili vada per conto suo. E richiede che gli altri invece cerchino la strada di una convergenza. Conosco l’obiezione: nel Pd c’è troppo Matteo Renzi. Ma il Renzi di oggi conta così tanto, è così minaccioso verso i suoi alleati e nemici o si continua a trattarlo come se avesse ancora un potere che ha perso?

LE ASCE DI GUERRA VANNO SOTTERRATE

La sinistra di oggi ci mette troppo tempo a sotterrare le asce di guerra. Non facevano così i comunisti. Quando la guerra era finita perché ne era iniziata una più dura, si accantonavano vecchie cose. Chi, invece, vive ancora con la testa rivolta all’indietro viene cortesemente invitato a farsi da parte. L’occasione non si ripeterà: una crisi politica così grave nei giorni di un risveglio del popolo democratico. E che altro diavolo deve succedere per mettervi assieme e combattere il nemico comune?