Il governo prova ad evitare la crisi sul dl fiscale

Un attimo prima di precipitare nel burrone della crisi, il governo cerca una mediazione per risolvere la rottura apertasi nella maggioranza sul decreto del condono fiscale. Ecco le ultime notizie: il leader della Lega Matteo Salvini ha invertito la rotta rispetto alle dichiarazioni incendiarie del 18 ottobre, spiegando non solo che intende partecipare al consiglio dei ministri convocato dal premier Giuseppe Conte per il 20 ottobre alle 13, ma anche che ci va «per risolvere i problemi. Basta litigi». Linea opposta a quella del giorno precedente quando aveva sbeffeggiato Luigi Di Maio rifiutandosi anche solo di discutere eventuali modifiche al decreto: «Non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni oppure scie chimiche». Una reazione a caldo dopo che Luigi Di Maio in televisione da Bruno Vespa aveva parlato di una "manina" che avrebbe modificato il decreto inserendo norme indigeribili per la base del Movimento, tra cui in particolare la non punibilità per riciclaggio garantita a chi accedeva al condono.

L'AFFONDO DI FICO: «M5S NON È UGUALE ALLA LEGA»

Ma il tema resta caldo anche per le parole del preidente della Camera Roberto Fico che è intervenuto a un convegno sui 50 anni dell'ospedale evangelico a Napoli: «Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci sia un problema», ha detto parlando ai giornalisti. «Si agisce all'interno di un filo rosso che è quello del contratto», ha proseguito Fico, «perchè se fossimo stati uguali alla Lega, ci saremmo candidati con la Lega ma noi non siamo uguali alla Lega e non ci candideremo nemmeno con la Lega». Il presidente ha anache fatto un cenno al premier limitandosi a dire che «Conte decide per le sue competenze e funzioni». Poi un affondo sul ministro dell'Interno: «Se Salvini vuole parlare con me lo faccia sui contenuti e non dicendo 'Fico faccia il presidente della Camera'». «Quello che dico io è da istituzione», ha aggiunto, «ma il background appartiene alla nascita e alla costruzione del M5s».