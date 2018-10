Una Leopolda di guerra per Renzi

​Con questo spirito le sale della vecchia stazione di Porta al Prato si apriranno venerdì 19 ottobre, all'ora di cena. Titolo emblematico: Ritorno al futuro, con tanto di figura della Delorean resa famosa da Martin (Michael J. Fox) e Doc (Christopher Lloyd) nel capolavoro cinematografico del regista Robert Zemeckis. L'ingresso come sempre sarà gratuito, l'uscita un po' meno. Tranquilli, "il Matteo" non chiederà soldi ma opere di bene. Per se stesso. Perché chi quest'anno andrà alla Leopolda dovrà sottoscrivere un patto di ferro con l'ex premier: basta liquidità, quella è fuffa che vorrebbe fosse riservata al suo partito, il Pd. Mentre per la sua area (chiamiamola corrente, che diamine!) vuole solidità, fedeltà assoluta e militarizzazione delle truppe. Non per niente Renzi ha scelto di mettere in campo Marco Minniti per riprendersi la segreteria dem. Lui è un vero soldato, sposa le cause fino alla 'morte'. Alla morte politica del leader di turno, ovviamente. Per informazioni chiedere a Massimo D'Alema. Ma alla Leopolda non si parlerà di Congresso. Mica è sprovveduto, "il Matteo"... Il Pd ormai è un brand consumato, vuoto, poco attrattivo. Lui vuole qualcosa di più. Lui vuole rilanciare il marchio 'vincente'. Quale? Renzi, what else?

ALLA LEOPOLDA VETERANI, NEW ENTRY E MILLENNIALS

Quindi, chi diavolo ci sarà a Firenze? Semplice: facce nuove, facce vecchie, ma tutte rigorosamente deboli rispetto a quella del 'capo', seppur imbolsita. Battute a parte, ecco i nomi. Tra i vecchi - pardon, i veterani - non mancheranno le varie Alessia Morani, Simona Malpezzi, Anna Ascani, Stefania Saccardi, la neo segretaria del Pd Toscana Simona Bonafè, poi Francesco Bonifazi, Ernesto Carbone, Matteo Ricci, Matteo Richetti (anche se ufficialmente come 'uditore' dopo il distacco dalla casa base per correre da solo al Congresso), Graziano Delrio, Andrea Marcucci, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Dario Nardella, Giorgio Gori e ovviamente Minniti. Tra quelle nuove sono attesi i volti di Luciano Nobili (non se n'è persa una ma questa è la prima da parlamentare), Lucia Annibali (pure lei già vista alla Leopolda sebbene non come deputata), Beatrice Lorenzin, Carla Cantone, Paolo Siani e una folta truppa di millenials. Ci sarà anche Maurizio Martina, ma in veste neutrale, per la sua attuale condizione di segretario nazionale e forse candidato alle primarie. Il suo sogno sarebbe quello di presentarsi come figura unitaria, per questo si gira tutte le convention: da Piazza Grande alla Leopolda, a Left Wing di Matteo Orfini.

I GRANDI ASSENTI, A PARTIRE DA DARIO FRANCESCHINI

Non si faranno vedere, invece, l'ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, l'ex direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, papà dei programmi fiscali renziani del 2012 e 2013, la consigliera di amministrazione di Anas e attivista del mondo Lgbt, Cristiana Alicata, o i dirigenti silurati dalle partecipate, come l'ex ad di Poste, Francesco Caio. Non ci sarà nemmeno David Ermini, ormai passato al ruolo super partes e delicato di vicepresidente del Csm. Marcherà visita anche Oscar Farinetti, che conserva un buon rapporto personale con Renzi, ma fa l'imprenditore e il governo è cambiato. Quindi, meglio rispettare la vecchia regola di non disturbare il manovratore.

PADOAN E LA CONTROMANOVRA RENZIANA

Chi invece ci sarà, e con tutti i sacramenti, è Pier Carlo Padoan. A lui è stato affidato il compito di scrivere la 'contromanovra' renziana da opporre alla legge di Bilancio Lega-M5s. Peccato che Martina ne abbia già presentata una, a nome del Pd. Forse non sarà piaciuta al Matteo. Infine, ma tanto qualcuno ci sarà sfuggito sicuramente, non è escluso che faccia un salto a Firenze anche Carlo Calenda. Magari per provare a organizzare quella benedetta cena con Renzi, Minniti e Gentiloni. Anche se quest'ultimo non è ancora sicuro che partecipi all'edizione leopoldina del 'rilancio' di Renzi il leader. Matteo però lo aspetterà, come sempre da quando è diventato un personaggio internazionale, nella 'saletta vip' dietro al palco. Quella inaccessibile alla gente comune che l'ex premier vuole riportare davanti a un microfono per lanciare idee nuove in 5 minuti. Come accadeva in passato, agli albori della Leopolda, quando il futuro era tutto da scrivere e prometteva bene. Chissà se il «senatore semplice di Scandicci» riuscirà davvero a farlo tornare.