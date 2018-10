La Lega non vuole Lucano da Fazio su RaiUno

La Lega non vuole che Mimmo Lucano racconti la sua esperienza di sindaco di Riace in diretta su RaiUno. Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo che Fa, lo ha invitato in trasmissione per domenica 21 ottobre. Ma i parlamentari del Carroccio che fanno parte della Commissione di Vigilanza gli hanno chiesto di tornare sui suoi passi: «La televisione pubblica non può divulgare modelli distorti sull'onda di strumentalizzazioni ideologiche», hanno spiegato i leghisti. Per poi aggiungere: «Nonostante la revoca degli arresti domiciliari, Lucano è accusato di aver violato norme civili, amministrative e penali sull'accoglienza dei migranti. Chiediamo quindi che Fazio non chiami il sindaco in trasmissione».