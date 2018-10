Cosa c'è dietro l'accordo fra Salvini e Di Maio sul condono light

Pace (fiscale) è fatta. Così come la tregua fra le componenti giallo-verdi. Almeno di facciata. L'accordo sul condono è arrivato anche perché qualcuno ci guarda(va): l'Europa. E un'eventuale crisi di governo non sarebbe stata sostenibile: non avrebbe fatto bene al Movimento 5 stelle, alla Lega, al Paese e non avrebbe portato comunque nuove elezioni in breve tempo. Ecco perché alla fine Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno seppellito le schermaglie sulle manine e si sono dati la mano. Ma una nube incombe su di loro: l'apertura delle Borse lunedì 22 ottobre e la possibile bocciatura da parte dell'Unione europea alla manovra il giorno dopo. Non a caso durante il Consiglio dei ministri di sabato 20 ottobre si è parlato lungamente della lettera da inviare a Bruxelles.

MESSAGGI DI DISTENSIONE VERSO L'EUROPA

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiesto ancora un abbassamento del deficit, se non al 2,1% nel 2019, almeno nel 2020 e 2021. La risposta dei pentaleghisti, dopo vivace discussione, è stata un secco no. ll target non verrà corretto. Tria però nella sua battaglia può contare sul titolare degli Esteri Enzo Moavero e sulla prudenza, tradizionalmente mostrata finora, dal premier Giuseppe Conte. Senza dimenticare il Quirinale. In conferenza stampa Conte, Di Maio e Salvini, uno dopo l'altro, hanno assicurato: «Non c'è nessuna volontà di lasciare l'Europa o l'euro».