L'asse tra Salvini e Di Maio alla prova del Consiglio dei ministri

DI MAIO: «NON C'È SPAZIO PER GLI EVASORI»

I due prima si beccano, si punzecchiano, poi cercano di comunicare unità d'intenti. «Alla Lega non interessa nessun condono», sono le parole di Salvini, «nel contratto si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi saremo felici e contenti». «Sono felice del "no" della Lega: non c'è spazio per gli evasori», ha risposto poco dopo Di Maio, smentendo che «ci sia alcuna trattativa tra il decreto fiscale e il contenuto di altri decreti: sul decreto immigrazione se riusciamo a vederci un attimo chiudiamo l'accordo su tutti gli emendamenti».