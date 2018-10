Guida alle elezioni in Trentino-Alto Adige

Domenica 21 ottobre le Province autonome di Trento e Bolzano voteranno per rinnovare i loro Consigli provinciali (che formeranno poi il Consiglio regionale) e, nel caso di Trento, per eleggere il nuovo presidente della Provincia. Mai come a questa tornata quell'appuntamento elettorale risulta storico dato che, se le due Province dovessero seguire il nuovo corso che ha caratterizzato il resto del Paese, entrambe potrebbero passare dalla tradizionale rivendicazione di maggiore autonomia al sovranismo tricolore.

LE ELEZIONI PROVINCIALI A TRENTO

Dal 1948 al 1994 feudo democristiano, la Provincia autonoma di Trento si è poi spostata verso il centrosinistra, senza mai dimenticare le proprie radici cattoliche, passando prima per la Margherita con Lorenzo Dellai e affidandosi infine al Partito democratico. Il presidente uscente Ugo Rossi del Partito autonomista trentino tirolese (Patt), e dunque dell'area di centrosinistra (58,12% all'appuntamento del 2013), è finito al centro di forti polemiche per la decisione di non avere concesso il patrocinio al Dolomiti Pride con una lettera dai toni molto duri («La parata assume un aspetto più di folclore e di esibizionismo che sicuramente non apporta alcun contributo alla crescita e valorizzazione della società trentina e della sua immagine»). Insomma, i valori cattolici, in quel di Trento, hanno ancora un peso e lo stesso centrosinistra lo sa bene. Resta da vedere quanto la nuova Lega sovranista di Salvini, che impugna rosari, sventola Vangeli e ha in seno diversi esponenti di spicco del Family Day, possa ora fare presa su quella comunità (leggi anche: la lista dei candidati alla presidenza).

PD E PATT CORRONO SEPARATAMENTE

Soprattutto ora che il centrosinistra locale affronta una delle peggiori crisi della propria storia, culminata con la decisione di far correre Patt e Pd separatamente. Inoltre, i freddi numeri ci ricordano che nel 2013 il Pd ottenne il 22% delle preferenze, scese al 14,6 alle Politiche del 4 marzo. Pd, l’Unione per il Trentino e Futura 2018 (leggi anche: cos'è Futura 2018) appoggiano Giorgio Tonini (senatore dem eletto in Trentino). Il presidente uscente Rossi corre solo con il Patt e alle scorse provinciali al solo candidato sono andate 5 mila preferenze. Al contrario, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC procedono compatti come un sol uomo, che ha il nome e il volto di Maurizio Fugatti, già candidato con la Lega nel 2013. Anche qui, i risultati delle Politiche del 4 marzo ci ricordano che la Lega, da sola, ottenne oltre 19% dei voti. Correrà da solo Movimento 5 stelle, che ripresenta lo stesso candidato delle scorse provinciali, Filippo Degasperi, che totalizzò 14.241 voti pari al 5,7% (personalmente ne raccolse 352). Alle Politiche, comunque, M5s era cresciuto parecchio, arrivando appaiato con la Lega, a quota 19%.