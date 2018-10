Caro Renzi, questa volta alla Leopolda non vengo

Alla prima Leopolda, quella con Giuseppe Civati del 2010, ci arrivai quasi per caso. Ero a Firenze per presentare il documentario che avevamo prodotto sul Rinascimento fiorentino (Sky Arts/PBS Restoring Genius: Bronzino) fortemente voluto da Bank of America per raccontare il mecenatismo a Firenze e il lavori di restauro all’Opificio delle Pietre Dure. Matteo Renzi non si era fatto intervistare ma mantenne la promessa e venne alla premiere (una fredda domenica di ottobre al cinema Odeon alle 10 della mattina) con il suo assessore alla Cultura Giuliano da Empoli. Rimasi a Firenze per qualche giorno e andai in Leopolda per intervistare sia Renzi che da Empoli per Bbc Radio, entrambi con un ottimo inglese per un amministratore locale italiano. Raccolsi anche l’analisi di Bill Emott, a Firenze con un piccolo contingente di vip guest che animò la prima Leopolda.

QUANDO SALII SUL PALCO PER CHIEDERE LA RIFORMA DELLA RAI

Alla seconda Leopolda del 2011 Renzi sornione tra i tavoli mi chiese di salire sul palco e parlare del documentario che avevo prodotto, cosa che feci solo parzialmente, indirizzando il mio intervento alla riforma del servizio pubblico (Rai ma non solo) che allora era il mio cavallo di battaglia. In Bbc mi ero formato nel 1999 dopo aver discusso la tesi sul world service e in quegli anni come broadcast journalist e autore, tra gli altri per Bbc2 del film documentario Berlusconi Show (17 marzo 2010), avevo raccontato al mondo i dolorosi passaggi politici italiani. A Giorgio Gori, che di questi temi scriveva ed elaborava, era piaciuto il mio intervento e iniziammo a conoscerci, ci saremmo poi rivisti al tavolo sulla riforma del servizio pubblico a veDrò 2012. Al pensatoio lettiano Renzi arrivò spavaldo presentando le sue tre assistenti (Boschi, Bonafe, Biagiotti) e creando un certo fermento. Giorgio Gori nel frattempo mi aveva messo in contatto con l’uomo di Renzi a Londra, Cosimo Pacciani, all’epoca capo del rischio RBS, banca fallita nel credit crunch e ancora oggi nazionalizzata. Il banchiere aveva con Renzi una solida amicizia nata negli anni del Liceo Dante. Quando Pacciani lasciò il ruolo di rappresentante di istituto al 15enne Renzi si sentì dire: farò il presidente del Consiglio da grande. Gori e Pacciani mi chiesero di dare una mano a Londra con le primarie, presi la tessera Pd (unica volta) e misi in stand by il lavoro di analista politico e commentatore per la Bbc, secondo un’etica per cui se lavori per un partito non puoi essere super partes e obiettivo, rifiutando anche di partecipare come ospite a Newsnight, il principale programma di approfondimento serale.