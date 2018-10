La resistenza Pd a Siena passa anche dal Santa Chiara Lab

ARIA DI TURN OVER NEL CDA DI MPS

Nello stesso comitato siedono anche Sabina Ratti, moglie di Alessandro Profumo, e il presidente della Compagnia Sanpaolo di Torino, Francesco Profumo. Creando imbarazzo anche nell’Acri. Ma come, si è chiesto qualcuno dentro l’associazione delle fondazioni bancarie, che ci azzecca il presidente della Compagnia torinese in un laboratorio dell’Università di Siena visto che sarebbe coerente più la presenza del presidente della Fondazione Mps? A questo si aggiungono le voci su una possibile sostituzione di Riccaboni nel board del Monte da parte dell’azionista Tesoro. Tanto che l’ex rettore starebbe cercando sponde politiche locali anche in alcuni promotori della federazione delle liste civiche senesi come l’ex consigliere regionale, Claudio Marignani. Profumi di resistenza contro la nuova Giunta senese e il cambio del cda in banca?